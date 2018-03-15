Болтливые россияне «находка» для мошенников в Сети

Согласно имеющимся данным, кибермошенники своей целью выбрали представителей среднего класса россиян, возрастом от 25 до 40 лет.
«Данная выборка абсолютно не случайна Какое может быть логичное действие для человека, ставшего жертвой ограбления? Обратиться в банк или полицию, где он заявит о произошедшем похищении. Данная категория жертв, однако, отличается от описанной категории. Они предпочитают во всех подробностях рассказывать о хищениях на просторах социальных сетей чаще «ВКонтакте», реже Facebook», - заявил Сычев, добавив также, что жертвы стали для мошенников наиболее ценным источником информации.
Директор по маркетингу компании Solar Security Валентина Крохина отметила в СМИ, что полученные из социальных сетей схемы публикуются на просторах специальных сообществ для мошенников, а после дорабатываются и распространяются. Как правило, речь идет о простых видах мошенничества, которые рассчитаны на доверчивых россиян.
«Например, злоумышленники звонят под видом сотрудника кредитной организации или МФО потенциальной жертве с сообщением, что ей одобрен кредит в режиме онлайн и теперь нужны лишь реквизиты карты для зачисления денег», - рассказал Сычев.