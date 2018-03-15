Болтливые россияне «находка» для мошенников в Сети

Как ни парадоксально, но рассказы в социальных сетях о краже денег с банковских карт тем самым обеспечивают для хакеров возможность выбора наиболее удачных схем мошенничества. Информацию об этом предоставил заместитель главы по управлению безопасности ЦБ Артем Сычев.

Николай Офицеров

Согласно имеющимся данным, кибермошенники своей целью выбрали представителей среднего класса россиян, возрастом от 25 до 40 лет.», - заявил Сычев, добавив также, что жертвы стали для мошенников наиболее ценным источником информации.Директор по маркетингу компании Solar Security Валентина Крохина отметила в СМИ, что полученные из социальных сетей схемы публикуются на просторах специальных сообществ для мошенников, а после дорабатываются и распространяются. Как правило, речь идет о простых видах мошенничества, которые рассчитаны на доверчивых россиян.», - рассказал Сычев.