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| | YouTube позаботился о здоровье своих модераторов

YouTube позаботился о здоровье своих модераторов

Сегодня, 10:23
Руководство всемирно известного видеохостинга YouTube решило озаботиться состоянием здоровья своих модераторов, ограничив для них доступное время для просмотра видео до четырёх часов в сутки.

YouTube позаботился о здоровье своих модераторов

 

Стюзен Войжитски, занимающая пост исполнительного директора YouTube, заявила о том, что работа модератора является довольно сложной, так как в прошлом году ей самой пришлось просмотреть достаточное количества контента. Для того, чтобы уберечь психическое здоровье сотрудников от каких-либо расстройств, отныне модераторам видеохостинга позволено просматривать лишь четыре часа видеоконтента в сутки. Напомним, в декабре прошлого года руководство YouTube объявило о своём намерении расширить штат сотрудников, занимающихся модерацией видеохостинга, до 10 тысяч человек.

Также представители видеохостинга заявили, что для отбора спорного контента и его пометки специалисты YouTube используют современные инструменты, позволяющие определить подобный контент в весьма краткие сроки.
Александр Вест
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