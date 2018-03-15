Журналистка разгневалась от обилия розовых тонов в рекламе критических дней

Американка Рэйчел Краус, работающая на именитое издание Marshable, опубликовала колонку, посвящённую призыву к производителям товаров для женщин, связанных с менструальным циклом. В своём послании журналистка призвала отказаться от розового тона в рекламе.

Александр Вест

Рэйчел Краус написала, что ей на глаза довольно часто попадаются объявления различных приложений, предлагающих услуги мониторинга женского здоровья, связанные с беременностью или критическими днями. Журналистка пояснила, что бежево-розовая палитра, использующаяся большинством маркетологов в рекламе подобных продуктов, вовсе не похожа на то, что выходит из неё раз в 30 дней. В пример Рэйчел привела приложение под названием Fitbit, где в календаре дни менструального цикла обозначаются розовым цветом, а дни овуляции выделены голубым.Американка призвала покончить с продажей подобных продуктов, используя устаревшие маркетинговые приёмы, ассоциирующие критические дни со спокойствием и доступностью. Журналистка призвала реабилитировать красный цвет, так как в нём нет ничего плохого.