В МХТ имени Чехова проходит прощание с Олегом Табаковым

В данный момент в Московском художественном театре имени Чехова происходит процедура прощания с выдающимся отечественным артистом Олегом Табаковым. Прощание с актёром кино и театра началось сегодня в 09:00 по московскому времени.

Александр Вест

Сцена МХТ имени Чехова, на которой расположили гроб с телом усопшего артиста, заполнена всевозможными венками и цветами, которые принесли на прощание с Олегом Табаковым почитатели его таланта. На большом экране для публики демонстрируются различные фотографии актёра, который скончался в минувший понедельник, уйдя из жизни в возрасте 82-х лет. Александр Калягин, занимающий должность председателя российского Союза театральных деятелей, одним из первых пришёл в театр, чтобы проститься со своим коллегой.Также на прощании с Олегом Табаковым присутствовали режиссёры Константин Богомолов, Валерий Фокин, актёр Владимир Машков, фотограф Юрий Рост, сын усопшего артиста Павел, а также его супруга Марина Зудина.