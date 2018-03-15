Роскомнадзор начал очередную массовую волну блокировки порно

Информация об этом появилась на официальном сайте ресурса «Роскомсвобода». Исходя из опубликованных данных, всего лишь за два дня, 12 и 13 марта, Роскомнадзор заблокировал несколько десятков сайтов соответствующего содержания.

Николай Офицеров

Акцент во время данной акции будет сделан также и на сайты, которые специализируются на трансляциях подобного контента.Как отмечается, 12 марта решено было заблокировать восемь сайтов, а 13 марта еще семь. Согласно данным все той же «Роскомсвободы», все ресурсы были заблокированы по решению Кировского районного суда Ярославля от 2 октября прошлого года.Указывается, что согласно соответствующему решению, в Российской Федерации уже в самые ближайшие сроки будет закрыт доступ к 26 интернет-порталам, среди которых, в том числе и ресурсы для ведения трансляций контента для взрослых. На данных сайтах пользователи могли оплачивать услуги по предоставлению приватных трансляций.Связанная с порно история из Индии шокировала общественность. Там накануне отец-мясник решил «отучить» своего сына от чрезмерного увлечения порно, отрубив ему правую руку.