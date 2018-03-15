В Гарварде Олега Табакова назвали «национальным сокровищем»

Кончина Олега Табакова стала настоящей трагедией не только для отечественного актерского искусства и культуры в целом, но и для запада. К примеру, в Гарвардском университете по этому поводу состоялось полноценное выступление, в ходе которого было заявлено, что Табакова будет не хватать всему миру.

Николай Офицеров

», - утверждают в институте театра, драмы и медиа Гарвардского университета.В Гарварде поспешили напомнить, что около 20 лет тому назад именно под руководством Олега Табакова школа-студия МХАТ перешла к «прорывному сотрудничеству» с работающим на базе университета театром American Repertory Theater. В коллективе театра выразили соболезнования друзьям актера, его близким и, конечно же, семье.Скончался Табаков на 83 году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны актера пройдут сегодня на Новодевичьем кладбище.