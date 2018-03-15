В Гарварде Олега Табакова назвали «национальным сокровищем»

«С глубочайшим сожалением мы узнаем о смерти величайшего российского актера Олега Табакова. Он был не только настоящим национальным сокровищем для своего государства, но также и великим другом театра A.R.T. и послом культуры. Его не будет хватать коллегам, а также студентам по всему миру», - утверждают в институте театра, драмы и медиа Гарвардского университета.
В Гарварде поспешили напомнить, что около 20 лет тому назад именно под руководством Олега Табакова школа-студия МХАТ перешла к «прорывному сотрудничеству» с работающим на базе университета театром American Repertory Theater. В коллективе театра выразили соболезнования друзьям актера, его близким и, конечно же, семье.
Скончался Табаков на 83 году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны актера пройдут сегодня на Новодевичьем кладбище.