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| | В Гарварде Олега Табакова назвали «национальным сокровищем»

В Гарварде Олега Табакова назвали «национальным сокровищем»

Сегодня, 09:18
Кончина Олега Табакова стала настоящей трагедией не только для отечественного актерского искусства и культуры в целом, но и для запада. К примеру, в Гарвардском университете по этому поводу состоялось полноценное выступление, в ходе которого было заявлено, что Табакова будет не хватать всему миру.

В Гарварде Олега Табакова назвали «национальным сокровищем»

 

«С глубочайшим сожалением мы узнаем о смерти величайшего российского актера Олега Табакова. Он был не только настоящим национальным сокровищем для своего государства, но также и великим другом театра A.R.T. и послом культуры. Его не будет хватать коллегам, а также студентам по всему миру», - утверждают в институте театра, драмы и медиа Гарвардского университета.

В Гарварде поспешили напомнить, что около 20 лет тому назад именно под руководством Олега Табакова школа-студия МХАТ перешла к «прорывному сотрудничеству» с работающим на базе университета театром American Repertory Theater. В коллективе театра выразили соболезнования друзьям актера, его близким и, конечно же, семье.

Скончался Табаков на 83 году жизни в больнице после тяжелой продолжительной болезни. Похороны актера пройдут сегодня на Новодевичьем кладбище.
Николай Офицеров
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