Versace отказался использовать натуральный мех в своих коллекциях

Основательница итальянского дома моды Versace Донателла Версаче вынесла решение больше не пользоваться натуральными мехами для изготовления своих коллекций модной одежды и аксессуаров.

Пелагея Лебединская

Всемирно известный итальянский дизайнер-модельер Донателла Версаче во время проведения интервью объявила корреспондентам, что она больше не желает создавать свои коллекции одежды и аксессуаров из меха убитых животных. Она считает неправильным, что из-за моды погибают ежедневно тысячи невинных существ. Ведь сами того не замечая, человечество уничтожает живую природу и животных, среди которых много видов уже находятся на грани вымирания.Отметим, что к такому решению пришли и другие модные дизайнерские бренды, такие как – Michael Kors и Jimmy Choo, а также Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.