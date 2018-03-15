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Versace отказался использовать натуральный мех в своих коллекциях

Сегодня, 09:05
Основательница итальянского дома моды Versace Донателла Версаче вынесла решение больше не пользоваться натуральными мехами для изготовления своих коллекций модной одежды и аксессуаров.

Versace отказался использовать натуральный мех в своих коллекциях

 

Всемирно известный итальянский дизайнер-модельер Донателла Версаче во время проведения интервью объявила корреспондентам, что она больше не желает создавать свои коллекции одежды и аксессуаров из меха убитых животных. Она считает неправильным, что из-за моды погибают ежедневно тысячи невинных существ. Ведь сами того не замечая, человечество уничтожает живую природу и животных, среди которых много видов уже находятся на грани вымирания.

Отметим, что к такому решению пришли и другие модные дизайнерские бренды, такие как – Michael Kors и Jimmy Choo, а также Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Ralph Lauren и Gucci.
Пелагея Лебединская
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