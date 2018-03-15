Обряд отпевания Олега Табакова будет закрыт от общественности

Согласно пожеланию родственников усопшего прославленного отечественного артиста Олега Табакова, обряд его отпевания будет недоступен для его верных поклонников, так как будет проведён в приватном режиме.

Александр Вест

Источник, представляющий Московскую патриархию, сообщил о намерении близких родственников Олега Табакова, ушедшего из жизни в возрасте 82 лет, провести обряд отпевания артиста в присутствии определённого круга лиц. Место и время отпевания народного любимца не раскрывается широкой общественности, так как данный процесс пройдёт в закрытом режиме. Отметим, что в МХТ имени Чехова вскоре пройдёт гражданская панихида, в которой смогут принять участие все желающие поклонники усопшего Табакова.Что касается похорон, родственники решили, что артист будет захоронен на территории столичного Новодевичьего кладбища. Напомним, временным руководителем столичного театра был назначен Юрий Кравец, занимающий должность первого замдиректора.