На российских дорогах появится синяя разметка

Согласно новому ГОСТу дорожной разметки уже с 1 июня на российских дорогах должна появиться разметка синего и жёлтого цветов. Также в новые изменения входит и появление в местах для разворота стрелки, которая позволит водителям выбрать нужный участок дороги.

Александр Вест

Росстандартом был утверждён новый государственный стандарт дорожных разметок, который вступит в свою полную силу уже 1 июня. Согласно введённым изменениям, в России дорожные разметки, использующиеся для обозначения полос движения трафика, а также для разделения дорожного потока будут наносится на трассы с помощью белого и жёлтых цветов. С помощью жёлтого цвета будут обозначаться как двойная и одинарная сплошная, комбинации сплошной и прерывистой линий, а также прерывистой линии.Также согласно обновлённому ГОСТу, прерывистые линии, использующиеся для направления дорожного потока на перекрёстках, могут наноситься на полотно с помощью синего цвета. Одним из новшеств для дорог России станет знак разворота, изображённый в виде стрелки.