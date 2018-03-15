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| | На российских дорогах появится синяя разметка

На российских дорогах появится синяя разметка

Сегодня, 08:28
Согласно новому ГОСТу дорожной разметки уже с 1 июня на российских дорогах должна появиться разметка синего и жёлтого цветов. Также в новые изменения входит и появление в местах для разворота стрелки, которая позволит водителям выбрать нужный участок дороги.

На российских дорогах появится синяя разметка

 

Росстандартом был утверждён новый государственный стандарт дорожных разметок, который вступит в свою полную силу уже 1 июня. Согласно введённым изменениям, в России дорожные разметки, использующиеся для обозначения полос движения трафика, а также для разделения дорожного потока будут наносится на трассы с помощью белого и жёлтых цветов. С помощью жёлтого цвета будут обозначаться как двойная и одинарная сплошная, комбинации сплошной и прерывистой линий, а также прерывистой линии.

Также согласно обновлённому ГОСТу, прерывистые линии, использующиеся для направления дорожного потока на перекрёстках, могут наноситься на полотно с помощью синего цвета. Одним из новшеств для дорог России станет знак разворота, изображённый в виде стрелки.
Александр Вест
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