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| | Студентку из Туниса отчислили из университета в России по непонятным причинам

Студентку из Туниса отчислили из университета в России по непонятным причинам

Сегодня, 21:51
Арабскую студентку отчислили из Нижегородского государственного университета без объяснения причин. Она в течение пяти лет училась в ВУЗе.

Студентку из Туниса отчислили из университета в России по непонятным причинам

 

Степень бакалавра она получила на Родине, продолжить дальнейшее образование она решила в РФ, так как научные достижения государства всегда получали признание в мире. Она вдохновилась историей Павлова и Менделеева, и поэтому отправилась в холодную Россию из жаркого Туниса.

Студентка собиралась получить отличную практику, но все вышло немного иначе, как она хотела. По ее словам, первые два года не было доступа к лаборатории, соответственно студентка не могла проводить опыты с мышами.

Также она обвиняет ВУЗ в негативном отношении к иностранным учащимся. Тунисская девушка сообщает, что для ее русских товарищей педагоги всегда находили подопытных грызунов, а зарубежные гости долго не могли практиковаться. В результате студентку отчислили из университета и она вернулась домой.
Никита Готский
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