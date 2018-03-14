Студентку из Туниса отчислили из университета в России по непонятным причинам

Арабскую студентку отчислили из Нижегородского государственного университета без объяснения причин. Она в течение пяти лет училась в ВУЗе.

Никита Готский

Степень бакалавра она получила на Родине, продолжить дальнейшее образование она решила в РФ, так как научные достижения государства всегда получали признание в мире. Она вдохновилась историей Павлова и Менделеева, и поэтому отправилась в холодную Россию из жаркого Туниса.Студентка собиралась получить отличную практику, но все вышло немного иначе, как она хотела. По ее словам, первые два года не было доступа к лаборатории, соответственно студентка не могла проводить опыты с мышами.Также она обвиняет ВУЗ в негативном отношении к иностранным учащимся. Тунисская девушка сообщает, что для ее русских товарищей педагоги всегда находили подопытных грызунов, а зарубежные гости долго не могли практиковаться. В результате студентку отчислили из университета и она вернулась домой.