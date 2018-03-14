Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons Марго Робби предложили роль в фильме Тарантино Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову
| | В Петербурге из кранов течет бензин вместо воды

В Петербурге из кранов течет бензин вместо воды

Сегодня, 21:42
В Невском районе Санкт-Петербурга из кранов горожан вместо чистой воды потекла жидкость иного свойства. К обычной Н2О примешали бензин. Об этом сообщили сами жители Северной столицы 14 марта.

В Петербурге из кранов течет бензин вместо воды

 

Обитатели многоэтажки на улице Седова заявили, что бензин из крана потек после того, как коммунальщики заменили более 20 метров труб. Однако представители управляющих компаний заверяют, что заявления горожан не соответствуют действительности. В качестве доказательства они предъявили результаты забора проб воды. Оказалось, что по основным показателям жидкость, текущая из кранов петербуржцев, сиротствует нормам СанПиН. Нормальными оказались и уровни содержания нефтепродуктов и стороннего запаха.

Жильцы многоэтажки с таким результатом не смирились и добились вторичного забора воды. Что показал второй анализ – пока неизвестно. Сами горожане считают, что бензиновый привкус вода могла приобрести из-за того, что во время замены труб мастера использовали трубы от топливной системы.
Дарья Светозарова
Новости по теме
В Волгограде из домашних кранов потёк
В Волгограде из домашних кранов потёк "квас"

Жители Волгограда пожаловались на текущую воду из крана, которая больше напоминает квас. Фотографии с "жидкостью" жильцы публикуют в социальных сетях.

Нефть вместо воды начала литься из водопровода в Ираке
Нефть вместо воды начала литься из водопровода в Ираке

На севере Ирака из водопроводных кранов начала течь нефть вместо привычной воды. Специалисты выясняют причины необычной аварии. 
В Новокузнецке из кранов горожан текла чёрная вода

В Новокузнецке из кранов горожан текла чёрная вода

Сегодня, 16 ноября, в Новокузнецке из кранов горожан, живущих по адресам: ул. Металлургов, Хитарова, Орджоникидзе, текла черная вода. Посты с соответствующими

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости