В Петербурге из кранов течет бензин вместо воды

В Невском районе Санкт-Петербурга из кранов горожан вместо чистой воды потекла жидкость иного свойства. К обычной Н2О примешали бензин. Об этом сообщили сами жители Северной столицы 14 марта.

Дарья Светозарова

Обитатели многоэтажки на улице Седова заявили, что бензин из крана потек после того, как коммунальщики заменили более 20 метров труб. Однако представители управляющих компаний заверяют, что заявления горожан не соответствуют действительности. В качестве доказательства они предъявили результаты забора проб воды. Оказалось, что по основным показателям жидкость, текущая из кранов петербуржцев, сиротствует нормам СанПиН. Нормальными оказались и уровни содержания нефтепродуктов и стороннего запаха.Жильцы многоэтажки с таким результатом не смирились и добились вторичного забора воды. Что показал второй анализ – пока неизвестно. Сами горожане считают, что бензиновый привкус вода могла приобрести из-за того, что во время замены труб мастера использовали трубы от топливной системы.