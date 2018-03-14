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| | В Ростове-на-Дону родители учеников разозлены сбором средств

В Ростове-на-Дону родители учеников разозлены сбором средств

Сегодня, 21:19
Родители учащихся школы №99 Ростова-на-Дону удивлены сбором денег в учебном заведении. Они разозлены данным фактом и не могут узнать, куда же тратятся их средства.

В Ростове-на-Дону родители учеников разозлены сбором средств

 

В группе «Ростов Главный» в социальной сети была опубликована запись родителями школьников. Они рассказали, что у них собирают деньги на ремонт здания школы и для обеспечения занятий. И их возмущает факт того, что государством выделяются финансы на все эти нужды, но директор школы требует их от родителей. За год они сдали 4900 рублей и это без учета трат на обеды и другие нужды. С учетом того, что в школе обучается почти 1400 человек.

К жалобам родителей власти не прислушиваются и не предпринимают никаких действий. Они требуют отчитаться о потраченных средствах, но директора обязали предоставить только смету за ремонт санузлов и одного из классов. Но по заявлениям администрации школы все работы были произведены, однако состояние здания говорит об обратном. Школьники вынуждены находиться на занятиях в куртках, что бы не замерзнуть в классах.

Также они отмечают, что в школе имеются проблемы со своевременной оплатой труда для учителей, о чем они писали в трудовую инспекцию и президенту РФ.
Павел Селивёрстов
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