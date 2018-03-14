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| | В Москве откроют второй монумент поэтессе Марине Цветаевой

В Москве откроют второй монумент поэтессе Марине Цветаевой

Сегодня, 21:14
Второй по счету обелиск поэтессе Марине Цветаевой установят в Москве. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
 

В Москве откроют второй монумент поэтессе Марине Цветаевой

 

Памятник появится в пределах школы №1619 имени великого автора. Данное учебное заведение располагается на Таллинской улице на северо-западе столицы. Оплатит все работы по проектированию, созданию и установке монумента Цветаевой Российская академия художеств.
 
Первыми заявили об установке скульптуры администраторы школы. Три года назад идею одобрили в комиссии по искусству в Мосгордуме, высказал свою поддержку и департамент образования, но в 2015 году установку обелиска отложили в связи с финансовыми причинами. В Москве уже имеется памятник Марине Цветаевой, его открыли напротив дома, где она жила до эмиграции. Ныне там находится музей имени поэтессы.

Никита Готский
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