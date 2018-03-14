В Москве откроют второй монумент поэтессе Марине Цветаевой

Памятник появится в пределах школы №1619 имени великого автора. Данное учебное заведение располагается на Таллинской улице на северо-западе столицы. Оплатит все работы по проектированию, созданию и установке монумента Цветаевой Российская академия художеств.
В Москве откроют второй монумент поэтессе Марине ЦветаевойСегодня, 21:14
В Москве установят памятники Марине Цветаевой и Сергею Третьякову. Об этом рассказали в комиссии по монументальному искусству.
В Москве установят монумент советскому писателю Самуилу Маршаку. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
К 125-летнему юбилею со дня рождения российской поэтессы и переводчика Марины Цветаевой в Москве запланировано проведение более 70 культурных мероприятий. Об