Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка

В Японии в социальной сети Twitter стартовал флешмоб «Вытягивание кошек во всей Японии». Пользователи соцсети «растягивают» котов и соревнуются в их длинне.

Вся история флешмоба началась с того, что один молодой человек, увидев своего спящего кота на своей койке, был поражен длине его вытянутого тела. Он его сфотографировал на камеру телефона и выложил снимок в социальную сеть Twitter и подписал: «Всеяпонская ассоциация вытягивания кошек». Другие пользователи Twitter, посмотрев снимок, решили присоединиться к молодому парню и поддержать его идею с фото домашних любимцев. Теперь в этом флешмобе участвует практически вся страна. Люди из разных городов Японии выкладывают снимки вытянутых котов, соревнуясь между собой, чей же все-таки кот длиннее.

Пелагея Лебединская

Отметим, что во время провождения флешмоба ни одно животное не пострадало, кроме того многим пушистым питомцам даже нравится позировать перед камерой.