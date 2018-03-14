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| | Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка

Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка

Сегодня, 18:57
В Японии в социальной сети Twitter стартовал флешмоб «Вытягивание кошек во всей Японии». Пользователи соцсети «растягивают» котов и соревнуются в их длинне.

Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка

 

Вся история флешмоба началась с того, что один молодой человек, увидев своего спящего кота на своей койке, был поражен длине его вытянутого тела. Он его сфотографировал на камеру телефона и выложил снимок в социальную сеть Twitter и подписал: «Всеяпонская ассоциация вытягивания кошек». Другие пользователи Twitter, посмотрев снимок, решили присоединиться к молодому парню и поддержать его идею с фото домашних любимцев. Теперь в этом флешмобе участвует практически вся страна. Люди из разных городов Японии выкладывают снимки вытянутых котов, соревнуясь между собой, чей же все-таки кот длиннее.

Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка

 

Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка

 

Отметим, что во время провождения флешмоба ни одно животное не пострадало, кроме того многим пушистым питомцам даже нравится позировать перед камерой.
Пелагея Лебединская
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