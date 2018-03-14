Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии
| | Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор

Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор

Сегодня, 16:49
Специалисты полагают, что покупка некачественной секс-игрушки может стать причиной возникновения разного рода неудобств. Эксперты рассказали, на какие аспекты нужно ориентироваться при подборе вибратора.

Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор

 

Представители одного из крупных секс-шопов из Швеции говорят, что к подбору такого интимного продукта, как секс-игрушка, нужно относиться со всей ответственностью и серьезностью. Нужно учитывать, что от правильной покупки зависит не только будущее удовольствие и комфорт, но здоровье пользователя товара.

В первую очередь, покупателю секс-игрушки нужно определить какую интимную зону он хочет простимулировать, так как для каждой существует один из четырех видов вибраторов. Среди них можно выбрать устройства, предназначенные как для наружной, так для внутренней стимуляции, в зависимости от предпочтений клиента. Кроме того, немаловажно обращать внимание на то, из чего изготовлена секс-игрушка – некоторые материалы могут оказывать токсическое воздействие на организм.
Новости по теме
Опасные игры: Секс-игрушка довела британца до больницы
Опасные игры: Секс-игрушка довела британца до больницы

Британец нанес себе тяжелые травмы после неудачного применения игрушки из секс-шопа. 

Ученые: Секс-игрушки могут вызвать раковые заболевания
Ученые: Секс-игрушки могут вызвать раковые заболевания

Некоторые популярные секс-игрушки могут не только доставить удовольствие, но и причинить ущерб здоровью. Такой вывод содержится в новом докладе нидерландского

Жительницы Индии используют Nokia 3310 как секс-игрушку
Жительницы Индии используют Nokia 3310 как секс-игрушку

Старый мобильный телефон Nokia 3310 получил популярность в Индии в роли женской секс-игрушки. Местные жительницы используют его как вибратор.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости