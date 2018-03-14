Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор

Специалисты полагают, что покупка некачественной секс-игрушки может стать причиной возникновения разного рода неудобств. Эксперты рассказали, на какие аспекты нужно ориентироваться при подборе вибратора.

Представители одного из крупных секс-шопов из Швеции говорят, что к подбору такого интимного продукта, как секс-игрушка, нужно относиться со всей ответственностью и серьезностью. Нужно учитывать, что от правильной покупки зависит не только будущее удовольствие и комфорт, но здоровье пользователя товара.В первую очередь, покупателю секс-игрушки нужно определить какую интимную зону он хочет простимулировать, так как для каждой существует один из четырех видов вибраторов. Среди них можно выбрать устройства, предназначенные как для наружной, так для внутренней стимуляции, в зависимости от предпочтений клиента. Кроме того, немаловажно обращать внимание на то, из чего изготовлена секс-игрушка – некоторые материалы могут оказывать токсическое воздействие на организм.