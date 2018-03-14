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| | Обнародован список самых «голодных» городов России

Обнародован список самых «голодных» городов России

Сегодня, 16:44
Специалисты Delivery Club на основе «индекса ланча» составили топ самых «голодных» городов. Возглавила антирейтинг Саратов, а самым «сытым» городом признана Москва.

Обнародован список самых «голодных» городов России

 

Эксперты Delivery Club провели подсчеты и рассказали, в каком городе РФ можно заказать доступный по цене готовый обед из трех блюд: борща, картофельного пюре с котлетой или курицей. Выяснилось, что 169 рублей стоит полноценный ланч в Перми, всего на один рубль дороже – в Северной столице, а за 175 рублей можно поесть в Москве. Лидерами по цене стали обеды Тюмени (605 рублей), Краснодара (600) и Красноярска (520).

Также специалисты сервиса подсчитали, сколько всего ланчей граждане РФ могут приобрести на среднюю в регионе заработную плату («индекс ланча»), и определили самый «голодный» город. Всего чуть более 40 обедов могут разрешить себе обитатели Саратова, 47 – Иркутска, а Красноярска и Ярославля – по 54. «Самые сытые» люди проживают в столице, их «индекс ланча» 388.
Виктория Озерова
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