Самая дорогая квартира в Уфе стоит 65 миллионов рублей

Квартира, расположенная в Уфе в Александровском пассаже, оценивается риелторами в 65 миллионов рублей. Данная недвижимость является самой дорогой квартирой в Уфе, однако, по цене она уступает многим квартирам в Москве и Петербурге.

В составленном экспертами рейтинговом списке наиболее дорогих квартир в России, квартира за 65 миллионов рублей в Уфе оказалась лишь на седьмом месте. В списке представлены наиболее дорогие квартиры 15 городов России, население которых превышает миллион человек. Наиболее дорогой недвижимостью в данном рейтинге оказалась квартира Москве, расположенная в Гранатном переулке, за которую владельцы требуют не менее двух миллиардов рублей. Второе место досталось петербургской квартире с ценой в 720 миллионов рублей. Тройку лидеров замыкает Екатеринбург с квартирой, продаваемой за сумму примерно 150 миллионов рублей.

Александр Вест

Заметим, в списке наиболее дорогих цен на квадратный метр недвижимости Москва ожидаемо заняла лидирующую позицию с более чем 91 тысячей рублей за квадрат. На втором месте оказался Санкт-Петербург с более чем 67 тысячами рублей за квадрат. Что касается наиболее дешевого жилья, данную позицию удерживает Адыгея, где за квадрат недвижимого пространства просят 28 тысяч рублей.