В Московском зоопарке Манул недоволен затянувшейся зимой

В Москве один из любимцев посетителей столичного зоопарка манул выразил своё явное недовольство затянувшейся зимой, которая никак не намерена уступать весеннему теплу. Видео с милым недовольством пушистого зверя было опубликовано в Сети.

Александр Вест

В официальном Twitter-аккаунте столичного зоопарка нередко появляются видеоматериалы питомцев, содержащихся там. В этот раз на странице зоопарка было загружено видео, на котором пушистый манул недовольно виляет хвостом, а также выражением своей мордочки даёт понять, что холода ему порядком надоели. Многие пользователи заявили, что полностью согласны с позицией зверя, так как в марте все уже надеются на тёплую погоду, ожидая изменений как на улице, так и в собственной жизни.Сотрудники зоопарка заметили, что многие обитатели зверинца уже начали обзаводится летним более лёгким мехом, сбрасывая зимнюю «шубу». Однако, судя по всему, зимний мех ещё понадобится пушистым обитателям московского зоопарка, так как зима всё ещё не собирается уступать свои владения.