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| | У троих жителей Екатеринбурга суд отобрал уже выплаченную зарплату

У троих жителей Екатеринбурга суд отобрал уже выплаченную зарплату

Сегодня, 15:59
В Екатеринбурге суд вынес странное решение. Он присудил жителям выплатить обратно своему обанкротившемуся работодателю свою заработную плату, которую они получали во время работы от него несколько лет.

У троих жителей Екатеринбурга суд отобрал уже выплаченную зарплату

 

Судебное заседание по делу банкротства ООО «УК Родина» закончилось с вынесением очень странного приговора. Суд вынес решение присудить трем бывшим сотрудникам выплатить кредиторам долги своего работодателя. Дело в том, что по решению суда, эти люди были приняты на работу три года назад не законно. Фирма, которая была на грани банкротства, могла обойтись и без их услуг, однако этих людей взяли на работу и ежемесячно выплачивали им высокую заработную плату. Так как кредиторам нужно вернуть долги, а обанкротившаяся фирма не в состоянии, то суд увидел в выплаченной за три года заработной плате этих сотрудников, выход из положения. Теперь работникам придется выплачивать долг кредиторам бывшего своего работодателя, в размере 1,7 млн рублей. Суд посчитал, что именно такую сумму они смогли заработать на фирме за три года, которые были выплачены незаслуженно.

Отметим, что жители Екатеринбурга, которых суд обязал вернуть заработанные своим трудом деньги, собираются подавать иск в Европейский суд о защите прав и свобод человека.
Пелагея Лебединская
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