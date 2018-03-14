Nike предложил китайцам «прикрыть рты»

Всемирно известная компания Nike, специализирующаяся на производстве спортивной экипировки, представила китайцам свою новую разработку, которой оказалась маска, способная помочь с загрязнением воздуха в переполненных людьми мегаполисах.

Китайский дизайнер Чжицзюнь Ванг согласился сотрудничать с компанией Nike, с которой он разработал новую маску для борьбы с загрязнением воздуха, основанную на модели кроссовок Clot x Nike Air Force 1. За основу были взяты оригинальные материалы указанной модели кроссовок, однако, верхняя его часть была переделана в форму маски, в которой встроен специальный фильтр для очистки воздуха. С помощью маски, которая получила название Undefeated x Nike mask, человек может прикрыть нос и рот, вдыхая очищенный воздух.

Александр Вест

Для крепления маски на голове дизайнер предусмотрел шнурки, которые продеты через фирменные отличительные знаки Nike – «свуши». Данное новшество должно обрести популярность в Китае, где загрязнение воздуха является одной из наиболее актуальных проблем общества.