Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову

На сайте мэрии Москвы появилось сообщение о том, что покойному Олегу Табакову собираются установить памятник в столице России. Заслуженный актер умер 12 марта в возрасте 83 лет.

Власти города Москва сообщили, что ими инициирована установка памятника скончавшемуся 12 марта этого года актеру Олегу Табакову. Скульптор, который может заняться реализацией проекта, сообщил о том, как именно может выглядеть будущий памятник заслуженному артисту.Сообщается, что внешний вид памятника смогут определить после проведения конкурса среди участников, в числе которых может оказаться любой желающий, обладающий достаточным уровнем мастерства в создании скульптур. При выборе внешнего вида памятника будет учитываться и мнение родственников актёра. Интересно, что Табакову предлагали установить памятник еще тогда, когда он был жив.У одного из скульпторов, который может принять участие в будущем конкурсе работ, есть два варианта того, как может выглядеть памятник Олегу Табакову: либо будет запечатлено портретное сходство с артистом, либо памятник будет иметь вид символа его сценической деятельности.