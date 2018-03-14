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| | Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову

Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову

Сегодня, 15:20
На сайте мэрии Москвы появилось сообщение о том, что покойному Олегу Табакову собираются установить памятник в столице России. Заслуженный актер умер 12 марта в возрасте 83 лет.

Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову

 

Власти города Москва сообщили, что ими инициирована установка памятника скончавшемуся 12 марта этого года актеру Олегу Табакову. Скульптор, который может заняться реализацией проекта, сообщил о том, как именно может выглядеть будущий памятник заслуженному артисту.

Сообщается, что внешний вид памятника смогут определить после проведения конкурса среди участников, в числе которых может оказаться любой желающий, обладающий достаточным уровнем мастерства в создании скульптур. При выборе внешнего вида памятника будет учитываться и мнение родственников актёра. Интересно, что Табакову предлагали установить памятник еще тогда, когда он был жив.

У одного из скульпторов, который может принять участие в будущем конкурсе работ, есть два варианта того, как может выглядеть памятник Олегу Табакову: либо будет запечатлено портретное сходство с артистом, либо памятник будет иметь вид символа его сценической деятельности.
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