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В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса

Сегодня, 15:12
Представители краудфандинговой платформы Indiegogo сообщают, что весьма амбициозный краудфандинг-проект по созданию белья для куннилингуса набирает все большие обороты и вместо необходимых 25 тысяч долларов собрал уже 600.

В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса

 

Команда назвала свое «детище» Lorals. В описании сказано, что авторами идеи являются представительницы прекрасного пола, которых на разработку вдохновил личный опыт.

«Lorals это сверхтонкие, гарантирующие невероятную чувствительно латексные трусы. Когда женщина наденет их, то сразу же ощутит небывалую ранее раскрепощенность и готовность всячески экспериментировать в постели», - заявили авторы стартапа.

На данный момент в открытой продаже трусов пока еще нет. Команда намерена продолжить сбор денег для их производства, несмотря на то, что необходимую сумму они получили достаточно давно.

Пользовательницам, щедро скидывающим деньги для жизни стартапа, идея трусов для куннилингуса странной не кажется. В комментариях они пишут, что не могут дождаться, когда же получат свою единицу белья для интимных ласк. Единственное, что вызывает у них вопрос, пригодна ли продукция Lorals для повседневной носки.
Николай Офицеров
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