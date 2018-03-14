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| | Аналитики рассказали о наследстве Олега Табакова

Аналитики рассказали о наследстве Олега Табакова

Сегодня, 15:01
После смерти прославленного отечественного артиста Олега Табакова, у него остались четверо детей, родившиеся от двух разных браков. Аналитики подсчитали общую стоимость наследства Табакова, которое предстоит разделить его потомкам.

Аналитики рассказали о наследстве Олега Табакова

 

По заверению специалистов в области аналитики, после себя Олег Табаков оставил различную недвижимость, стоимость которой оценивается примерно в 600 миллионов рублей. Уже завтра состоится открытая церемония прощания с прославленным актёром, который за многочисленные годы своей творческой деятельности сумел завоевать любовь и благосклонность не одного поколения фанатов. Судя по непростым взаимоотношениям в со своей прежней семьёй, всё наследство Олега Табакова, скорее всего, будет разделено, согласно его последней воле.

Аналитики рассказали о наследстве Олега Табакова

 

Напомним, первая супруга, подарившая актёру двоих детей, практически не общалась с ним после того, как Табаков променял её на новую любовь. Дочка Табакова по имени Александра не поддерживала связь со своим отцом, не простив его за уход к более молодой женщине, и лишь его сын от первого брака Антон в последние годы поддерживал контакт со своим папой.
Александр Вест
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