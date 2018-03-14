Стало известно, сколько знакомств в Tinder заканчиваются свиданиями

Молодой человек провел исследование, в процессе которого доказал, сколько знакомств, совершенных на сайте Tinder, заканчиваются реальными свиданиями.

В Великобритании молодой человек создал статистику по использованию сайта знакомств Tinder. С ее помощью он установил, сколько процентов молодых людей, знакомящихся в интернете, ходят на свидания. Парень зарегистрировался на сайте знакомств и подписался 25-летним студентом из Индонезии. За месяц с ним познакомились более 50 девушек, а из них согласились пойти на свидание всего лишь пять. Остальные отказались по разным придуманным причинам, были даже такие, которые согласились на свидание, а сами не пришли. Исходя из этого, молодой человек и сделал выводы, что из всех знакомств на сайте Tinder на свидание ходит всего лишь 10% молодых пар.

Пелагея Лебединская

Отметим, что всем девушкам, которых он приглашал на свидание, молодой человек писал, что у него есть одно условие, он девственник и не занимается сексом до свадьбы. Возможно это и сподвигло девушек на отказы в свидании.