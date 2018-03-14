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| | Жители разрушающегося дома в Ростове попросили помощи Путина

Жители разрушающегося дома в Ростове попросили помощи Путина

Сегодня, 14:18
В Ростове-на-Дону жители разрушающегося дома молитвенно просят обратить внимание Владимира Путина на бездействие чиновников, которое привело почти к фатальному повреждению жилой постройки.

Жители разрушающегося дома в Ростове попросили помощи Путина

 

На фасаде жилого дома в Ростове-на-Дону, расположенного по улице Серафимовича, появилась надпись «Путин помоги!!!», которую жильцы разваливающейся постройки оставили с помощью белой краски. Кроме того, на балконе жилого дома появился плакат, гласящий о вопиющей несправедливости, заключающейся в бездействии местных властей, которые не могут решить вопрос с восстановлением жилого здания. Жильцы полуразрушенного дома заявили о том, что недавно в постройке рухнула часть несущей стены, а из-за вырытого по соседству котлована арка в здании попросту обрушилась.

Жители разрушающегося дома в Ростове попросили помощи Путина

 

Очевидцы заметили, что плакат был снят в то время, когда авторы послания были на работе, а надпись, сделанную белой краской, оперативно закрасили, чтобы избежать общественной огласки. По мнению жильцов дома, деятельность городской администрации заключается лишь в сокрытии подобных улик от общественности.
Александр Вест
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