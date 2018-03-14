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| | ВЦИОМ рассказал о счастливых людях в России

ВЦИОМ рассказал о счастливых людях в России

Сегодня, 14:00
С начала 90-х годов количество граждан России, считающих себя счастливыми, увеличилось вдвое. Так считает председатель ВЦИОМ Валерий Федоров.

ВЦИОМ рассказал о счастливых людях в России

 

По его словам, центр измеряет этот индекс в течение четверти века с 1990 года. Далее он сообщает, что в тот год счастливых людей в стране было 44%, а 27% несчастливыми. Спустя 27 лет доля тех, кто назвал себя счастливыми, увеличилось в два раза и ныне составляет 85%, несмотря на кризис и военную тревогу.

Согласно данным ВЦИОМ, в минувшем году 85% жителей России отвечали, что они скорее счастливы, 13% несчастливы. Два года назад этот показатель составлял 83% и 15% соответственно, в 2010 году: 71% и 20%, а в 1992 году 42% и 37%.
Никита Готский
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