Парень узнал об измене своей девушки и потряс соцсети своей реакцией

Аргентинец Мариан Николас поймал на измене свою возлюбленную на одной из вечеринок. Парень ухитрился сделать селфи на фоне изменяющей ему партнерши и выложил этот снимок в соцсеть Twitter и сопроводил его текстовым пояснением.

Оказалось, что уже бывшая, по его словам, возлюбленная просто не знала, что они пришли на одну и ту же вечеринку. Неверная подруга настолько увлеклась своим новым кавалером, что даже не заметила официального бойфренда, пристроившегося к ним с камерой. Обманутый мужчина спокойно сделал несколько фотографий целующихся молодых людей у себя за спиной, а затем опубликовал их в интернете. Твит аргентинца моментально набрал 68 тысяч лайков. Ретивитнули его более 17 тысяч фолловеров.

Дарья Светозарова

Девушки тут же решили утешить Мариана и стали выкладывать в сеть свои фото и предлагать свою дружбу, а парни начали делать из обличительного селфи мемы. За это парень выразил подписчикам благодарность. Через некоторое время Мариан написал, что изменница попыталась извиниться перед ним и помириться, но он отверг ее, заявив, что пока рад своему одиночеству.