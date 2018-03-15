Красноярск стал одним из городов с самым грязным воздухом

В Красноярске и еще 19 городах за 2017 год зафиксировали самый грязный воздух. Такую информацию предоставили специалисты на совещании в Генпрокуратуре РФ 13 марта.

Анна Котова

В ведомстве проинформировали, что каждый год предприятия и транспортные средства выбрасывают в атмосферу 30 млн тонн загрязняющих веществ. Существует много законов, в которых прописаны определенные нормы для предприятий. Однако сами проверяющие организации не должным образом производят надзор и проверки. В 2017 году жители Красноярска прожили 43,5 дня под «черным небом». Когда наступают таие дни, то специалисты начинают проводить проверки предприятий на выброс загрязнений. По результатам проверок, 18 человек привлекли к дисциплинарной ответственности, а 24 – к административной.Отметим, что пока данные за прошлый год не подведены. За 2016 год в воздух над Красноярском было выброшено 196,9 тысяч тонн загрязняющих веществ. В это число входят как производственные выбросы, так и автотранспортные.