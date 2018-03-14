В Минобороны назвали самые безопасные для использования телефоны

Представители оборонительных ведомств Урала сообщили, что в Российской Федерации существует официально одобренный список моделей сотовых телефонов, которые можно использовать в Минобороны России.

Николай Офицеров

Соответствующее заявление было сделано сегодня в ходе совещания в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн.», - утверждает Клейн.Уже давно известен факт того, что российская военная отрасль не признает современных смартфонов, ведь в них есть фото- и видеосъемка, а также отслеживание геолокации. Именно поэтому Минобороны планирует перевести отрасль со смартфонов на кнопочные мобильные.