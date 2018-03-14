В Минобороны назвали самые безопасные для использования телефоны

Соответствующее заявление было сделано сегодня в ходе совещания в Екатеринбурге. Об этом сообщил глава Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн.
«Различные айфоны и прочие смартфоны брать не стоит. Попытался заходить с последними моделями Nokia тоже не получается. Лучший выбор Nokia-105. Я попытался перегонять ее в базу не воспринимает. В ней нет Wi-Fi и Bluetooth. Нельзя также пользоваться проводами. Есть перечень из сотовых телефонов, с которыми можно работать, состоя на службе в Минобороны. Это, в основном, модели конца девяностых начала «нулевых». Их очень тяжело достать, я с трудом нашел четыре штуки в Екатеринбурге», - утверждает Клейн.
Уже давно известен факт того, что российская военная отрасль не признает современных смартфонов, ведь в них есть фото- и видеосъемка, а также отслеживание геолокации. Именно поэтому Минобороны планирует перевести отрасль со смартфонов на кнопочные мобильные.