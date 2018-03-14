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| | Пьяная жительница Британии оставила послание себе в будущем

Пьяная жительница Британии оставила послание себе в будущем

Сегодня, 12:34
Жительница Великобритании, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила себе довольно необычное послание в будущее. В пьяном виде женщина сфотографировала каждый закрытый её замок в доме, чтобы избавить себя от волнения на утро.

Пьяная жительница Британии оставила послание себе в будущем

 

В сети микроблогов Twitter британка опубликовала ряд снимков, на которых она держит большой палец правой руки вверх на фоне закрытых замков в своём жилище. Комментируя данные снимки, девушка заметила, что знает свой характер, из-за которого, просыпаясь каждый раз после вечеринки, она начинает паниковать, что могла оставить один из замков в её доме открытым, тем самым подвергнув себя и своё имущество опасности. По словам британки, она была очень удивлена, когда обнаружила на утро у себя в телефоне фотографии всех дверей в доме, которые оказались крепко запертыми ответственной «пьяной версией» её самой.

 

Запись находчивой девушки приобрела небывалую популярность в Сети, а многие пользователи заявили о том, что мечтают иметь такой навык, чтобы в пьяном состоянии настолько контролировать ситуацию.
Александр Вест
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