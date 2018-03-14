В США 12-летний школьник превзошел по IQ Стивена Хокинга

В США живет юный 12-летний гений Харрисон Кейси, уровень IQ которого превзошел ученого Альберта Эйнштейна и физика-теоретика Стивена Хокинга. Сам школьник увлекается точными науками и мечтает стать патологоанатомом.

Светлана Славянская

Сообщается, что 12-летний Харрисон Кейси получил максимально возможный результат в тесте IQ, который на два балла выше, чем предполагаемые IQ Эйнштейна и Хокинга. Школьник мечтает стать патологоанатомом и изобрести лекарство от всех болезней. По словам мальчика, тест на IQ был для него сложным, однако он успешно справился с поставленной задачей.Мать Харрисона Эми сказала, что она и её супруг инженер-механик Ли, с раннего возраста сына поняли о его одаренности. Мальчик в один год уже умел читать газеты, а в три года легко делил и вычитал сложные цифры.