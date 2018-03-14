Бывший священник в 83 года стал звездой гей-порно

Одним из самых старых порноактеров планеты стал американец Норм Селф. Особое внимание к своей персоне он заслужил не только потому, что впервые снялся в фильме для взрослых в возрасте 83 лет, но также и потому, что в прошлом он был священником.

Николай Офицеров

Для себя он выбрал гей-порно. В фильме он наблюдает за двумя молодыми людьми, предающимися плотским утехам и при этом мастурбирует.», - заявил Норм Селф, когда у него спросили, что он испытал, снимаясь в порно для гомосексуалистов.Престарелый порноактер утверждает, что его интимная жизнь в старости стала лучше, чем когда-либо еще. Он отметил пагубность того, что общество считает пожилых людей асексуальными.На странице Норма Селфа в Сети значится, что он принимал участие в Корейской войне и в 60 годы был священником. Позднее он прошел курс того, что называется «эротическим образованием». Теперь же он дает частные уроки тантры.