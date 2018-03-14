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| | В Москве провели больше 3,6 тысяч ЭКО бесплатно

В Москве провели больше 3,6 тысяч ЭКО бесплатно

Сегодня, 10:43
На портале властей Москвы размещено сообщение, что за прошлый год в московских больницах состоялось больше 3,6 тысяч процедур ЭКО, что на 25% больше чем в 2016 году.

В Москве провели больше 3,6 тысяч ЭКО бесплатно

 

Сообщается, что за 2017 год в больницах провели свыше 3,6 тысяч ЭКО. Данное число на 25% больше, чем в предыдущий год. Также информируется, что примерно 2,6 тысячи таких процедур были проведены по полисам ОМС. Начальник ведомства по здравоохранению Алексей Хрупин поведал, что бесплатное ЭКО доступно гражданам в рамках ОМС с 2013 года. Хрупин добавил, что за это время количество процедур возросло в 2,5 раза.

Отметим, что за два года акушер-гинеколог вместе с пациентками клиники добиваются результатов в процедуре. Пациентки беременеют в 30% случаев, что говорит об эффективности данной программы.
Анна Котова
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