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| | «Дрищ» и «эстрогеновый бульдог»: Лена Миро раскритиковала Павла Волю и Гарика Харламова

«Дрищ» и «эстрогеновый бульдог»: Лена Миро раскритиковала Павла Волю и Гарика Харламова

Сегодня, 10:32
Известная российская LiveJournal-блогер Лена Миро в новой статье начала критиковать участников Comedy Club. По мнению журналистки, Павел Воля и Гарик Харламов совершенно не мужественные и в случае необходимости не смогут защитить государство.

«Дрищ» и «эстрогеновый бульдог»: Лена Миро раскритиковала Павла Волю и Гарика Харламова

 

«Дрищ» и «эстрогеновый бульдог», так Лена Миро назвала самых известных юмористов России Павла Волю и Гарика Харламова. По словам журналистки, сами резиденты Comedy Club, а также подобные типажи мужчин не смогут защитить свои семьи и родину, если случится война.

В своей статье Миро заявила: «Кого защитят вот эти и им подобные? А ведь таких, как Павлик и Гарик - подавляющее большинство среди мужиков. А появится на поле боя один морской пехотинец-профессионал, не будет больше батальона гариков и целой дивизии павликов-солдат. А ведь и Гарики, и Павлики возможно даже служили. Но Родину в современных условиях они точно от врага не спасут».
Светлана Славянская
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