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| | Стали известны подробности завещания основателя IKEA

Стали известны подробности завещания основателя IKEA

Сегодня, 10:38
Сотрудники шведских СМИ представили в публичном пространстве часть завещания Ингвара Кампрада, знаменитого основателя IKEA. Стало известно, что и кому завещал знаменитый швед.

Стали известны подробности завещания основателя IKEA

 

Часть своего состояния он передаст собственному фонду IKEA Foundation для финансирования сферы образовательных услуг на юге Швеции, в провинции Смоланд. Помимо этого, должно происходить развитие бизнеса в Норрланде.

Точная сумма, завещанная бизнесменом фонду, не приводится, однако, согласно данным издания, речь идет о нескольких сотнях миллионов шведских крон.

Кампред, как уточняют в прессе, владел состоянием в приблизительно 750 миллионов крон (по актуальному курсу около 45 миллионов долларов). Фонду он завещал около 375 млн. Приблизительно столько же получат родственники основателя IKEA.

Кампрад умер 28 января, после непродолжительной борьбы с болезнью, в своем доме в шведской провинции Смоланд. IKEA он основал в 1943 года на деньги, которые ему подарил отец. Изначально компания занималась, в буквальном смысле, всем подряд, в том числе украшениями и кошельками, однако после Второй мировой войны бизнесмен решил уделять все свое внимание мебели.
Николай Офицеров
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