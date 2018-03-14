Стали известны подробности завещания основателя IKEA

Сотрудники шведских СМИ представили в публичном пространстве часть завещания Ингвара Кампрада, знаменитого основателя IKEA. Стало известно, что и кому завещал знаменитый швед.

Николай Офицеров

Часть своего состояния он передаст собственному фонду IKEA Foundation для финансирования сферы образовательных услуг на юге Швеции, в провинции Смоланд. Помимо этого, должно происходить развитие бизнеса в Норрланде.Точная сумма, завещанная бизнесменом фонду, не приводится, однако, согласно данным издания, речь идет о нескольких сотнях миллионов шведских крон.Кампред, как уточняют в прессе, владел состоянием в приблизительно 750 миллионов крон (по актуальному курсу около 45 миллионов долларов). Фонду он завещал около 375 млн. Приблизительно столько же получат родственники основателя IKEA.Кампрад умер 28 января, после непродолжительной борьбы с болезнью, в своем доме в шведской провинции Смоланд. IKEA он основал в 1943 года на деньги, которые ему подарил отец. Изначально компания занималась, в буквальном смысле, всем подряд, в том числе украшениями и кошельками, однако после Второй мировой войны бизнесмен решил уделять все свое внимание мебели.