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| | В Минсельхозе заступились за солёные огурцы и квас перед Минздравом

В Минсельхозе заступились за солёные огурцы и квас перед Минздравом

Сегодня, 10:31
Официальные представители российского Министерства сельского хозяйства выступили против стратегии Министерства здравоохранения, в котором предложили ввести акцизы на распространение солёных продуктов.

В Минсельхозе заступились за солёные огурцы и квас перед Минздравом

 

В рамках стратегии здорового образа жизни, предлагаемой Минздравом, предлагалось ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием соли, в которые входят солёные огурцы, квашеная капуста, засоленные помидоры, а также на «сладкие напитки». В ответ на предложенную стратегию, представители Минсельхоза направили в Минздрав негативный отзыв, заметив, что подобные меры не учитывают многолетние традиции употребления различных продуктов питания, являющихся неотъемлемой частью рациона российских граждан.

Данный отрицательный отзыв Татьяне Яковлевой, занимающей пост замминистра здравоохранения РФ, написал Иван Лебедев, являющийся замминистром сельского хозяйства. Лебедев отметил, что данная инициатива должна учитывать традиции россиян в употреблении кваса, хлебобулочных изделий, а также солений и других продуктов.
Александр Вест
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