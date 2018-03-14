Секс-блогерша из Нигерии посоветовала девушкам измазываться спермой

Полезные свойства спермы смогла обнаружить секс-блогерша из Нигерии. Девушка заявила, что после полового акта следует собрать определенное количество семени своего партнера и намазать ею все лицо. Девушка утверждает, что это помогает в борьбе с прыщами.

Николай Офицеров

Анджела Нвосу уже давно занимается блоггингом, но только сейчас она пришла к выводу о том, насколько полезной для кожи может быть сперма. По мнению девушки, это позволит экономить много денег на дорогостоящих косметических препаратах.Анджела уверена в том, что следует как можно чаще заниматься оральным сексом с мужчиной, после чего собирать сперму партнера и покрывать ею все лицо. Блогерша рассказала это аудитории более чем в 50 тысяч человек и, что довольно странно, никто не сказал ей о том, что она может быть неправа. Девушки пообещали в скором времени применить метод, который Нвосу посоветовала.Специалисты подтверждают, что в сперме, на самом деле, содержится масса полезных веществ, среди которых протеолитические ферменты, ускоряющие процесс отшелушивания мертвой кожи, а также цинковые соединения, мочевину и аминокислоты.Стоит отметить, что это далеко не первый оригинальный совет, который Нвосу дает в своем секс-влоге. Недавно она рассказала, что перед сексом женщинам определенным образом следует использовать огурец, дабы охладить вагину.