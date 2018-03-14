В Украине из школьной программы уберут физику, биологию и химию

На официальном портале Министерства образования Украины была обнародована информация о том, что отныне в школах страны такие дисциплины как физика, биология, география, химия, астрономия и экономика будут преподаваться в рамках одного предмета.

Александр Вест

В некоторых школах Украины с 1 сентября 2018 года будет введена экспериментальная программа, в которой отдельно не будут преподаваться астрономия, биология, экономика, география, химия, а также физика. Все вышеперечисленные предметы в выбранных учебных заведениях станут преподаваться в рамках дисциплины под названием «естественные науки». На первых этапах данного эксперимента «естественные науки» будут преподаваться для тех учеников, которые не имеют в своих планах сдачу экзаменов по упомянутым дисциплинам.Данную программу разработали для учеников, обучающихся в классах художественно-эстетической, спортивной, а также общественно-гуманитарной направленности. Отметим, что для преподавания новой дисциплины учителям не потребуется проходить курсы повышения профессиональной квалификации.