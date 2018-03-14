В Тюмени пенсионерке вернули зрение после 10 лет слепоты

90-летняя жительница Тюмени прошла сложную операцию в офтальмологической клинике ОКБ №1. Там ей смогли вернуть зрение после более чем 10-летней слепоты. Врачами изначально было решено «раздробить» ей большое ядро катаракты, а следом за этим имплантировать искусственный хрусталик.

Николай Офицеров

За операцию отвечал и проводил ее лично заведующий офтальмологическим отделением Григорий Симоненко. Все манипуляции проводились через единственный прокол в 2,2 мм. Раньше разрезы делали почти в шесть раз больше. После операции на глазах не осталось ни единого шва. В итоге, 90-летняя пациентка вновь стала видеть. Практически слепой она была более 10 лет и признавалась, что уже и не надеется увидеть снова.В пресс-службе ОКБ №1 утверждают, что за последний месяц данная операция уже вторая из тех, что связаны с устранением сложнейшей формы катаракты. Не так давно прооперировали 90-летнюю пациентку с перезрелой катарактой, которая потеряла зрение больше года назад.