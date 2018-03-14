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| | Пользователи мессенджера Telegram подали иск в суд на ФСБ

Пользователи мессенджера Telegram подали иск в суд на ФСБ

Сегодня, 08:42
Пользователи Telegram считают, что служба ФСБ нарушает права человека на частную жизнь и пытается завладеть личной конфиденциальной информацией.

Пользователи мессенджера Telegram подали иск в суд на ФСБ

 

Пользователи мессенджера Telegram подали иск в Мещанский суд города Москва с прошением признать деятельность службы ФСБ незаконной, так как те нарушают все права человека на частную жизнь, требуя предоставление ключей для раскодирования писем пользователей. Истцы подали прошение коллективно, при этом указав, что они мессенджер Telegram используют для личных целей: переписки с родными и близкими людьми, а также по рабочей деятельности. Также указали, что служба ФСБ своим требованием нарушает конституцию РФ, а также статью 8 Европейской Конвенции, где говорится о защите прав граждан и основных свобод. ФСБ таким образом нарушает права пользователей на личную семейную тайну, а также право на тайну переписки и неприкасаемость личной жизни.

Иск по делу прошения пользователей Telegram будет рассматриваться Верховным судом РФ 20 марта.
Пелагея Лебединская
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