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| | Умер знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг

Умер знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг

Сегодня, 08:34
Мир науки понес сегодня невосполнимую потерю. Всемирно известный физик-теоретик, один из главных умов человечества, Стивен Уильям Хокинг скончался на 77 году жизни. Представители семьи ученого отмечают, что он умер рано утром в среду в своем доме в Кембридже.

Умер знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг

 

В своем совместном заявлении наследники Хокинга отмечают, что их отец был не только великим ученым, но также и «необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы». По крайней мере, они на это искренне надеются.

Хокинг являлся физиком-теоретиком, а также одним из главных популяризаторов науки. Он занимался изучением проблемы по возникновению космологической сингулярности первичного состояния Вселенной, из которого она, если отталкиваться от теории Большого взрыва, стала непрерывно расширяться.

Когда же Хокингу было 22 года, ему поставили неутешительный диагноз - боковой амиотрофический склероз. Врачи были уверены, что он не проживет больше двух лет. Их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

В 1998 году он опубликовал книгу «Краткая история времени», которая разошлась тиражом в 10 миллионов экземпляров. В ней говорится о появлении Вселенной, природе пространства и времени, черных дырах и теории суперструн.
Николай Офицеров
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