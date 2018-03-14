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| | Исаак Калина рассказал о современных электронных инструментах для педагогов

Исаак Калина рассказал о современных электронных инструментах для педагогов

Сегодня, 04:47
Подчеркнув, что главным в образовательном процессе остается учитель, глава департамента образования Москвы Исаак Калина в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал о новых инструментах, применяемых педагогами. Как сообщает портал «Эксперт бизнеса», речь идет о современной разработке под названием «Московская электронная школа».

Ресурс соединил в себе как традиционные классические методики, так и современные наработки и сценарии уроков по различным предметам. Любой педагог, зарегистрировавшись на площадке, не только получает доступ к методическим материалам, созданным другими учителями, но и может предложить к работе свои методики. Все они сделаны учителями для учителей, поэтому удобны и оформлены именно для применения в учебном процессе. Как подчеркнул Исаак Калина, департамент ни в коем случае не осуществляет надзор за тем, пользуется ли педагог МЭШ, он лишь предлагает удобный современный инструмент для повышения качества образования. Глава ведомства отметил, что учителя, пришедшие на площадку МЭШ, уже не покидают ее, оценив полезность и удобство портала.
 


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