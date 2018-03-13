«Почта России» приняла программу борьбы с воровством

«Почта России» сообщила, что приступает к борьбе с воровством. Благодаря направленной против краж программе, уже 2018 году их уровень будет «значительно минимизирован».

Руководством «Почты России» будет принята программа по борьбе с кражами, которая сможет минимизировать подобные прецеденты уже в 2018 году. Директор компании проинформировал, что одной из основных мер уменьшения преступлений подобного рода будет привлечение к ответственности виновников.Ранее поступало сообщение, что доход «Почты России» за прошедший год уменьшился более чем в 2 раза. В социальных сетях и СМИ неоднократно приводятся случаи из жизни пользователей «Почты России», ценные вещи которых были «утеряны» где-то между местом отправителем и получателем. Один из последних громких скандалов при участии «Почты России» прогремел в Москве, где пропали сотни гаджетов, а следы разорванных упаковок из-под них нашлись у почтового столичного терминала случайными прохожими.