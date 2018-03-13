National Geographic покаялся в расизме спустя 130 лет

Известный журнал National Geographic оказался расистским. Спустя 130 лет главред издания Сьюзан Голдберг призналась в новом выпуске, что пресса недолюбливала темнокожих.

Главный редактор журнала сообщила, что иллюстрации аборигенов и различных племен давали намек на расистские намеренья. Гордберг считает, что нужно поставить крест на таком глупом поступке, который совершали предыдущие редакторы. Сьюзан поведала, что коллектив хочет забыть прошлые «подвиги» журналистов.Апрельский выпуск полностью посвятили расам. На главной странице можно узреть двух сестер близняшек, которые отличаются цветом кожи. В заголовке «Черное и белое» было указано, что девочки заставляют переосмыслить всю имеющую информацию о расах.Известно, что в прошлом году проводилось исследование фотографий редакции. Джон Эдвин Мейсон из Университета Вирджинии провел анализ и выяснил, что до 70-х годов National Geographic не брал во внимание темнокожих. Редакторы считали, что «цветные» - слуги и рабы.Также издание считало, что темнокожие являются дикарями. Журналисты National Geographic пропагандировали о том, что аборигены не знают ничего о достижениях прогресса, поэтому готовы поклоняться белым. В одной из статей было написано, что южно-австралийские темнокожие находятся на самом низком уровне интеллекта.