Плевать на всех: Ростовчане жалуются на владельца Porsche, перекрывшего тротуар

Жители Ростова-на-Дону снова возмущены навыками паркинга владельца/владелицы дорогой иномарки. Дело в том, что автомобилист припарковал свое транспортное средство на тротуаре возле жилой многоэтажки, перекрыв жильцам возможность прохода.

Ростовчане не стали молча сносить произвол автовладельца и выложили фотографии некорректно припаркованного транспортного средства в соцсеть. Однако пользователи Рунета оказались более милостивы к водителю, чем люди, обитающие в «забаррикадированной» Porsche многоэтажке.

Дарья Светозарова

Комментаторы заявили, что жильцы могут обойти машину и не поднимать панику. Другие заявили, что из-за такой мелочи не стоит расстраиваться, а этот водитель, по их мнению, очень долго копил на авто и теперь хочет почувствовать себя значительной персоной, поэтому не стоит ему завидовать. А вот номерной знак пользователям не понравился. Три восьмерки в госномере они сочли «понтами» и добавили, что таким водителям просто некогда думать о пешеходах.Остальные юзеры предпочли воздержаться от навешивания ярлыков и обратили внимание на то, что на газоне виднеется зеленая травка. «Весна пришла, и все растаяло - радуйтесь», - призвали они остальных комментаторов.