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| | В Ростове-на-Дону орудует банда воров возле «МакАвто»

В Ростове-на-Дону орудует банда воров возле «МакАвто»

Сегодня, 18:35
Пострадавшие жители Ростова-на-Дону предупредили, что возле «МакАвто» в Северном микрорайоне орудует преступная группировка автомобильных воров. Группами по двое они подходят к автомобилистам и крадут вещи из машин.

В Ростове-на-Дону орудует банда воров возле «МакАвто»

 

Пострадавшие жители города Ростов-на-Дону в социальных сетях предупреждают, что в микрорайоне Северном возле «МакАвто» промышляет банда воров. Схема преступников выглядит следующим образом: один из сообщников подходит к водителю и начинает просить деньги, чем отвлекает внимание, пока другой член банды незаметно открывает заднюю дверь и забирает вещи из авто. Свидетели говорят, что один из сообщников в возрасте 23-25 лет, а второй, который воровал вещи, был ребенком или человеком невысокого роста.

В соцсетях рассказали, что одного из преступников удалось схватить «на горячем», однако приехали некие люди, которые советовали не обращаться в полицию. Они сказали, что «ребята» таким образом помогают заключенным в тюрьме. Обращение в полицию тоже ни к чему не привело, так как второй вор скрылся с места преступления и бросил добычу – дело о краже завести не удалось, ведь она не увенчалась успехом.
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