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| | Опрос: В Ростове предпочитают «Яндекс.Такси» и Uber

Опрос: В Ростове предпочитают «Яндекс.Такси» и Uber

Сегодня, 18:31
Опрос в соцсети «ВКонтакте» засвидетельствовал, что жители Ростова-на-Дону предпочитают пользоваться «Яндекс.Такси» и Uber. На третьем месте «Лидер».

Опрос: В Ростове предпочитают «Яндекс.Такси» и Uber

 

Основатели сообщества в социальной сети «Вконтакте», посвященному жизни Ростова-на-Дону, решили выяснить, каким такси пользуются горожане. Для этого они организовали опрос. Ростовчанам предложили выбрать среди «Яндекс.Такси», Uber, «Лидер», «306-306» и Gett. За первые часы голосования сервис «Яндекс.Такси» выбился в лидеры, буквально на несколько голосов от него отстает Uber. На третьем месте «Лидер». Следует отметить, что пока опрос продолжается.

В комментариях ростовчане пошутили, что в «пьяном угаре» вызывают только такси «306-306», так как легко запомнить номер. Горожане отметили, что пользуются тем, что «подешевле», а если бы в Ростове было гужевое такси, то его бы заказывали и зимой.
Виктория Озерова
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