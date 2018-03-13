Любви все возрасты покорны: В Башкирии поженились 79-летняя невеста и 62-летний жених

В Башкирии состоялось необычное бракосочетание. Мужем и женой перед лицом людей и закона в преддверии 8 Марта стали жители города Мелеуза, которые обитают в городском отделении стационарного социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. В брак вступили 79-летняя женщина и 62-летний мужчина.

Дарья Светозарова

Церемония регистрации отношений проходила торжественно в отделе записи актов гражданского состояния Мелеузовского района. Об этом проинформировали пресс-представители Госкомитета Башкортостана по делам юстиции. Новоиспеченные супруги потребовали, чтобы в их честь обязательно играли марш Мендельсона. Несмотря на солидный возраст, брачующиеся станцевали первый супружеский танец. На свадьбе присутствовали работники социального приюта и другие жильцы отделения.Влюбленные познакомились еще три года назад. Михаил, инвалид по зрению и счастливый супруг, рассказывает, что его избранница ухаживала за ним во время болезни. Ни у кого из них нет родных, детьми молодожены тоже не обзавелись, поэтому они намерены жить друг для друга и делить горе и радость. Отдельную благодарность супруги выражают руководству приюта, которые превратили их бракосочетание в настоящий праздник. В качестве подарка молодоженам выделили отдельную комнату. Администрация учреждения характеризует Михаила как веселого, добродушного мужчину, а его супруга, несмотря на почтенный возраст, может обеспечить уход не только за собой, но и за слабовидящим мужем.