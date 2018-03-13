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| | То олень, то тюлень: Любопытный морж мешает работе ямальских вахтовиков

То олень, то тюлень: Любопытный морж мешает работе ямальских вахтовиков

Сегодня, 18:16
Ямальские вахтовики на Сабетте то и дело рассказывают о том, как их приветствуют дикие звери, удивляющие своей смелостью и неподдельным любопытством. Накануне очередным зверем стал морж, который вмешался в работу трудяг и попал на кадры видео. 

То олень, то тюлень: Любопытный морж мешает работе ямальских вахтовиков

 

Это, однако, далеко не все. Буквально намедни вахтовики принимали еще одного гостя из дикой природы. К ним заглянул олень. Он пробыл на пороге несколько минут и попозировав на камеру, в гордости удалился по своим делам. 

Морж же оказался более «общительным» и, по словам вахтовиков, едва не поддался дрессировке. Спустя несколько минут плодотворного общения дикий зверь отреагировал на приглашение подойти поближе вполне решительно. Он выплыл из проруби и начал оглядывать людей с любопытством. Следом за этим, правда, он нырнул обратно. Приславший прессе видеоролик Александр Игнатов уверен, что животное выплыло наружу подышать морозным воздухом. 

«Мы лунки делаем не ему, а себе для съёмки дна, измерения осадка ила. А он работать мешает», - возмущается в шутку Александр.

Николай Офицеров
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