Мужчина показывал трюки на роликах с гитарой на мосту над Обводным каналом

Пользователей творческая личность сильно впечатлила, и они тут же взялись узнавать, что за лихач решился на такой поступок. Посмотревшие в социальной сети запись своеобразных развлечений экстремала узнали в нем молодого человека, который регулярно прогуливается в Шуваловском парке.
В комментариях к видео его уже в шутку прозвали «бардом на роликах». Знающие граждане вспомнили, что раньше в этом месте нельзя было даже спокойно ходить, не то чтобы кататься на роликах. Все дело в том, что здесь находились трубы с горячей водой.