Мужчина показывал трюки на роликах с гитарой на мосту над Обводным каналом

В сети оказалось видео зажигательного характера, которое сделал водитель, проезжавший сегодня 13 марта по набережной Обводного канала. Там он увидел молодого человека, который лихо играет на гитаре, умудряясь при этом кататься на роликах по мосту.

Сейчас же сеть убрана, а потому на мост можно забраться и спокойно проводить там время. Также и кататься можно, хоть на роликах, хоть на скейтборде.

Николай Офицеров

Пользователей творческая личность сильно впечатлила, и они тут же взялись узнавать, что за лихач решился на такой поступок. Посмотревшие в социальной сети запись своеобразных развлечений экстремала узнали в нем молодого человека, который регулярно прогуливается в Шуваловском парке.В комментариях к видео его уже в шутку прозвали «бардом на роликах». Знающие граждане вспомнили, что раньше в этом месте нельзя было даже спокойно ходить, не то чтобы кататься на роликах. Все дело в том, что здесь находились трубы с горячей водой.